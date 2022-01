Undici comuni della provincia di Reggio Calabria entreranno in zona "arancione" da domenica 2 gennaio. Il passaggio in zona arancione, della durata di otto giorni, è stato decretato dall'ordinanza che il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha firmato a fronte della "situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2". I comuni in questione sono: Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova.