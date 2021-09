"Il programma messo in campo dal nostro candidato Presidente Roberto Occhiuto è la ricetta vincente per il buon governo della Calabria". Lo dichiara Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia, che prosegue: “vedo molta concretezza non solo sulla risoluzione di problemi annosi come il Commissariamento, ma anche sul potenziamento di settori ricchi di immense potenzialità come il Turismo. Vero asset strategico della nostra Regione. Renderla attrattiva per gli investitori, implementarne le infrastrutture e le filiere d’eccellenza, vuol dire mettere la Calabria al centro del Mediterraneo come crocevia di quel Turismo anche Internazionale, fondamentale per dare un forte impulso alla nostra economia. Stiamo progettando la Calabria del Futuro, con i calabresi protagonisti del loro presente".