"Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’attenzione concreta e significativa che dimostra costantemente al nostro territorio. In particolare la firma di oggi a Gioia Tauro, del patto di sviluppo e coesione con il governatore Roberto Occhiuto, assume un grande significato.

Si tratta del primo accordo del Fondo di coesione firmato con una regione del Mezzogiorno, e che prevede per la Calabria, visione e strategia in diversi settori: dai fabbisogni di gestione per le risorse idriche, ai 149 milioni di euro destinati al superamento delle emergenze correlate alla gestione dei rifiuti, agli interventi per 122 milioni di euro destinati a favore dei Comuni per il recupero del patrimonio infrastrutturale storico e di rilievo culturale, passando per la riqualificazione urbana di beni e strutture pubbliche per 92 milioni di euro, fino alle risorse per digitalizzazione dei servizi pubblici regionali. In Calabria si passa finalmente dall’ umiliante approccio assistenzialista attuato da sinistra e cinque stelle, alla concretezza di un Governo di Centrodestra che rende protagonista una regione dalle mille potenzialità" Lo dichiara il Sottosegretario di Stato Agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, a margine della cerimonia di Gioia Tauro.