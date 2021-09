"Le liste azzurre in Calabria, sono l’ennesimo esempio di come il nostro movimento continui a valorizzare la competenza femminile". Lo dichiara Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia intervenendo a Reggio all’inaugurazione del “ Comitato Donne Azzurre per Roberto Occhiuto Presidente della Calabria”. Prosegue Tripodi: “ oltre la scontata retorica della sinistra sulle quote, siamo noi l’unico partito che si è sempre contraddistinto nel far prevalere con la forza dei fatti, la competenza . Esempio lampante è l’Elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna nella Storia Repubblicana a ricoprire la carica di Presidente del Senato. Sono molto orgogliosa - continua Tripodi- che tantissime donne in particolare nella mia città, abbiano sposato con entusiasmo il progetto del Presidente Berlusconi, candidandosi tra le nostre fila e supportandoci con iniziative ad hoc. Rappresentano le migliori energie della società civile, dell’imprenditoria, delle nostre amministrazioni locali. Saranno determinanti per far rinascere con Roberto quella Calabria laboriosa, tenace e vincente che l’Italia non si aspetta, ma di cui noi calabresi abbiamo perfetta consapevolezza. Ho inoltre la certezza che grazie all’eccezionale lavoro che sta attuando il Coordinamento Provinciale guidato dal collega Cannizzaro, Forza Italia si confermerà la prima forza politica del Centrodestra".