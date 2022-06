"Il buongoverno del Presidente Occhiuto, sarà un modello per i cittadini di Paola, Catanzaro così per gli altri comuni al voto il 12 giugno. I risultati ottenuti in pochi mesi di amministrazione regionale, dimostrano come si possano gettare le basi per cambiare il volto della nostra regione, trasformando cronici problemi in opportunità da cogliere per realizzare progetti". Lo dichiara Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia impegnata in un tour elettorale a sostegno delle liste azzurre e dei candidati a sindaco di Paola Emira Ciodaro, e Catanzaro Valerio Donato. In Calabria, continua - Tripodi- anche in questa tornata daremo grandi soddisfazioni al Presidente Berlusconi, un Leader al quale ognuno di noi deve essere profondamente grato e restituire in termini di lavoro quanto ricevuto. Insieme a Giuseppe Mangialavori con la tutta la squadra parlamentare, stiamo lavorando con determinazione ed entusiasmo per riconfermare Forza Italia partito guida della Coalizione. Siamo sicuri che grazie a programmi e competenze espressi dai candidati, abbiamo le giuste ricette per dare ai calabresi, dalle grandi città ai piccoli centri le risposte che meritano. Continueremo a impegnarci senza sosta per all’ insegna di quella buona amministrazione che è il dna del nostro movimento.