"Cosenza è il Simbolo della buona Amministrazione targata forza italia. Lo dichiara la deputata azzurra Maria Tripodi, nel corso di una iniziativa elettorale nella città bruzia, a sostegno del Candidato sindaco Francesco Caruso. “Qui prosegue -Tripodi- la lungimiranza e la visione di Mario Occhiuto, hanno reso la città capitale del sud per qualità della vita, servizi, ciclo virtuoso dei rifiuti, opere pubbliche realizzate con plurimi riconoscimenti internazionali. Cosenza dopo decenni, ha conosciuto una splendida primavera che la portata ad essere modello nelle best practice in Italia. È evidente che occorra proseguire il cammino nel segno della continuità. La concretezza del programma di Caruso candidato del Centrodestra unito, già vice sindaco e nostro esponente va proprio in questa direzione.” Inoltre -continua Tripodi - Cosenza oggi ha un’altra grande opportunità avere nel prossimo Presidente di Regione, il mio amico Roberto Occhiuto, un interlocutore attento e profondo conoscitore della realtà cosentina, grazie alla sua storia personale e alla straordinaria esperienza politica maturata prima come amministratore, e poi come come Capogruppo di Forza Italia a Montecitorio".