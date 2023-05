“Dopo i fondi pubblici alla coop di famiglia travolta da scandali e inchieste, Soumahoro finisce anche in un festival regionale per presentare un libro in cui parla di “diritto alla felicità” con evidente riferimento allo shopping di lusso della propria compagna. Soumahoro imbarazzante e onnipresente quando c’è profumo di sostegno pubblico”.

Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno in riferimento all’annunciata presenza di Soumahoro al festival del Sud in programma domani 8 maggio a Vibo Valentia per presentare il suo libro.