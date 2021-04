"Nemmeno un grido di dolore disperato può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. Ma a quella disperazione la politica deve delle risposte: lavoro e risarcimenti. Riaprire i ristoranti in sicurezza per farli sopravvivere, trasformando rabbia in speranza". Lo ha scritto su Twitter Annagrazia Calabria, vice Presidente della Commissione degli Affari Costituzionali per Forza Italia.