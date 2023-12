“Su richiesta del ministro Lollobrigida ho ritirato la proposta di legge a mia firma”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fdi, Bartolomeo Amidei che ha spiegato la motivazione di questo dietrofront: “la proposta ambiva ad una omogeneità normativa delle regole applicate alla attività venatoria in ambito europeo. Purtroppo come sempre, senza entrare nel merito, è divenuto sterile argomento di polemica e il tema dovrà essere più opportunamente trattato in un quadro di revisione complessiva della materia", ha affermato Amidei.

Il senatore di Fdi ha poi precisato: “Resta inteso che da parte mia, che non ho mai esercitato l’attività venatoria, rimane la convinzione che l’Europa debba condividere norme in ambiti di questa natura per evitare vi siano trattamenti differenti applicati ai cittadini dei diversi Paesi, con effetti anche di natura economica”.

Sul tema è intervenuto anche il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che ha dichiarato: "Ho chiesto al senatore Amidei di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo. Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino complessivo e omogeneo in chiave europea dell'attività venatoria".

"Le polemiche strumentali e artificiose prodotte da azioni di questa natura - ha sottolineato il ministro - ritengo inquinino un dibattito finalizzato a garantire le attività legali esercitate da liberi cittadini, compresa quella in oggetto".