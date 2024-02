"Oggi, 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ribadiamo la centralità del ruolo della scuola e della famiglia nella prevenzione e nel controllo dei fenomeni di violenza giovanile. È fondamentale saper ascoltare i giovani per intercettarne il disagio ed educarli a un uso responsabile dei social network e della rete, mettendo in campo programmi mirati a insegnare loro l'importanza del rispetto reciproco e dell'inclusione.

In questo quadro, sono convinto che anche le Istituzioni possano fare la loro parte, promuovendo politiche attive di prevenzione e sensibilizzazione coordinate a tutti i livelli, con il fondamentale coinvolgimento di enti locali, servizi territoriali e associazioni". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.