"Il bullismo non è un incidente di percorso dell’adolescenza, qualcosa da mettere in conto. Il bullismo è una vergogna per chi lo esercita sugli altri, non per chi lo subisce. Davvero “non è grande chi vuole farti sentire piccolo”.

Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, in occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo.