Il governatore del Veneto è il più grande, il migliore, e proprio per questo credo che questo ruolo gli vada stretto: è tempo che decida se crescere o restare dov’è». Lo ha detto Bruno Vespa, ospite a Cortina di un incontro della rassegna «Una montagna di libri».

A incalzare il giornalista nel ruolo di intervistatore Alessandro Russello, responsabile del Corriere del Veneto che, partendo dal libro dedicato dal conduttore di Porta a Porta al più iconico tra i presidenti degli Stati Uniti, J.F. Kennedy, ha spostato la conversazione su temi legati alla politica interna, arrivando appunto fino a parlare del «migliore».

Il giornalista di rai1 si è detto d'accordo con le posizioni di Zaia sul tema dell'autonomia differenziata. «L’autonomia? Non so se si arriverà mai a realizzarla. Certo il ragionamento di Zaia non fa una grinza: il governo stanzia cento per l’istruzione, bene li gestisco io sul territorio. Ma è legittimo anche pretendere che i contenuti siano condivisi da Nord a Sud in modo equo. Poi se si arrivasse a tanto, le regioni a statuto speciale non dovrebbero più esistere. Cosa succederà? Non posso dirlo, l’Italia e le scelte degli italiani mi stupiscono sempre. E io faccio il cronista, resto seduto e guardo».

Vespa ha espresso un giudizio anche sull'attuale presidente del consiglio: «Giorgia Meloni,a sorpresa, si è rivelata più che mai all’altezza sul fronte internazionale e oggi ricopre un ruolo di primo piano essendo riuscita a incunearsi approfittando delle debolezze sul fronte interno della Francia e della Germania. Poi lei lo dice chiaramente: io non ho niente da perdere, voglio arrivare a un sistema più equo ed essere ricordata per questo», ha concluso.