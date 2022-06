"Elon Musk ha un elemento in comune con me" dichiara il ministro della PA Renato Brunetta, intervenuto alla festa dell'Innovazione del Foglio. "Musk dice vi voglio in presenza - prosegue Brunetta -, l'avevo detto anche io un anno prima ai dipendenti pubblici: una volta che le esigenze sanitarie pandemiche sono sotto controllo la presenza è fondamentale, o meglio è fondamentale la regolazione".