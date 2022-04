L'uso delle mascherine FFP2 negli uffici pubblici "e' raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi e' in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti". Lo si legge nella circolare appena emanata sull'uso della mascherina negli uffici pubblici.