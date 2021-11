“Ho avuto garanzie dal sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè: il distaccamento aeroportuale di Brindisi non si tocca né mai c’è stata intenzione di farlo. È opportuno dare questa notizia per sedare le preoccupazioni rilanciate nelle ultime ore sulla stampa, proprio nel giorno in cui il nostro Paese celebra l’unità nazionale e le Forze Armate, che tanto hanno dato, anche sacrificando la propria vita, e tanto continuano a dare per il tricolore. Il sottosegretario Mulè, infatti, assicura che si tratta fondamentalmente di un cambio di nome: da “Distaccamento” a “Gruppo Supporto Brindisi”, nell’ambito di una riorganizzazione su cui l’Aereonautica militare e governo si stanno confrontando con i sindacati dalla scorsa primavera in un clima di dialogo e totale serenità. Le attività, pertanto, continueranno ad essere svolte nel sedime di Brindisi e la nuova denominazione risponde a semplici necessità ordinative. In quest’ottica, alcune funzioni passeranno ad Aeroporti di Puglia, ma non c’è alcuna soppressione né in atto né in agenda e le posizioni organiche in sovrannumero saranno assorbite per altre funzioni. Si tratta, perciò, di un falso allarme e ne siamo contenti, vista l’importanza strategica a livello internazionale, dal 1994, del distaccamento e della lusinghiera e centenaria storia dell’Aeronautica Militare che continuerà ad avere in Puglia e a Brindisi un presidio irrinunciabile”. Lo dichiara in una nota il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis.