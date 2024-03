"Centonove anni di Storia, il valore degli eroi di ieri si ritrova nelle azioni degli eroi di oggi". È l'augurio di Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati per l'anniversario della Brigata Sassari. "Da Presidente della Regione Sardegna- ricorda Cappellacci-, mi recai a Herat per stare al fianco dei "Dimonios" durante il periodo natalizio.

In quell'occasione ho visto con i miei occhi la professionalità, il coraggio e l'altruismo dei sassarini in una terra tormentata dalla guerra e dalla miseria. Ho giurato che in ogni occasione avrei rimarcato il valore dei nostri, che è un esempio per tutta la nostra comunità nazionale. Il mio pensiero oggi va a loro - ha concluso Cappellacci- e il mio abbraccio va alle famiglie di chi in nome di questi valori ha sacrificato la vita".