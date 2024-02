"Una battaglia che ho iniziato nel 2019, dopo cinque anni di lavoro finalmente l'Europa dovrà pronunciarsi".

Così l'eurodeputato Paolo Borchia, membro in commissione Trasporti al Parlamento europeo e vicesegretario della Liga Veneta, commenta la lettera del Governo indirizzata alla Commissione europea contro le restrizioni imposte dall'Austria sul transito di veicoli pesanti.

"Dopo anni di lavoro e tante proposte, interrogazioni parlamentari, incontri con la Commissione europea e con i rappresentanti diplomatici austriaci, non posso che accogliere con grande soddisfazione l'azione del nostro Governo. Io e la Lega abbiamo lavorato per far prevalere il principio della libera circolazione di merci e di persone sancito dai Trattati, la lettera di oggi segna un concreto passo avanti verso il superamento delle discriminazioni con cui l'Austria ha pesantemente condizionato imprese ed economia del Nord-est. Ennesima dimostrazione che con Matteo Salvini alla guida del Mit, l'attenzione verso l'autotrasporto ha proprio cambiato passo".