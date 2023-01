“Il silenzio di Matteo Salvini sull’assalto al Congresso brasiliano è imbarazzante e vergognoso. Oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il leader della Lega è Vicepresidente del Consiglio e quindi deve stare attento a non esporre l’Italia a figuracce internazionali. Difendere la democrazia e condannare in modo inequivocabile gli scontri provocati dai fan di Bolsonaro è il minimo che ci si possa attendere da un uomo di governo. Oppure dobbiamo pensare che Salvini sta dalla loro parte?”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.