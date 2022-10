"Ha vinto la tenacia, la grinta e la lucidità di Giorgia Meloni, che, con grande coerenza e serietà, si è presentata all'elettorato senza ipocrisie e senza propaganda, con un programma politico incentrato sulla famiglia, non solo come base fondante della società, ma, anche, come punto centrale della politica fiscale.

All'opposizione vi sono partiti senza alcuna aderenza alla realtà, che non hanno mai contrastato le diseguaglianze e le varie povertà, preferendo un appoggio incondizionato alle lobby di potere e alle multinazionali, per esercitare un potere fine a se stesso per meri vantaggi economici personali" hanno dichiarato all'unisono Erminio Brambilla e Ivano Tonoli, rispettivamente Presidente e Segretario del Partito Unione Cattolica, il quali hanno, inoltre, sottolineato: "E' stato sufficiente per il Movimento 5 Stelle essere il baluardo e la roccaforte del reddito di cittadinanza per affermarsi come primo partito nelle regioni del Sud Italia. Ci chiediamo come sia possibile in un Paese serio come l'Italia non avere politiche attive funzionali ed efficaci per promuovere l'occupazione per chi é in grado di lavorare e, contestualmente, non avere un sistema di controllo e monitoraggio territoriale per individuare cittadini e famiglie che versano effettivamente in difficoltà economica, che consenta di commisurare gli assegni mensili in proporzione alle necessità e alle esigenze soggettive.

Chiediamo a Giorgia Meloni di riservare un'attenzione speciale alla fascia di popolazione più debole del nostro Paese, costituita da 6 milioni di poveri assoluti, di cui 3 milioni di disabili, 2 milioni di pensionati che percepiscono solo 500 euro al mese ed altri che vivono nel totale abbandono.

Noi siamo certi che Giorgia Meloni abbia il senso profondo dello Stato, la sensibilità umana, le capacità e le competenze per ottenere che gli aumenti dei prezzi dell' energia elettrica e del gas, vera emergenza nazionale, siano pagati dallo Stato, modificando il PNRR per realizzare tale finalità, e utilizzando ogni strumento finanziario disponibile, onde evitare una desertificazione industriale irreversibile

E' anche fondamentale che sia finalmente protetta e tutelata la piccola e media impresa, anche a livello fiscale, e che, in particolare, nelle regioni senza sviluppo, che non producono un PIL adeguato alle proprie potenzialità, vengano finalmente attivati distretti industriali, artigianali, agricoli turistici, stabilendo per essi investimenti massivi in compartecipazione dello Stato e di società private quotate, attraverso cui poter eliminare, una volta per tutte, la mafia, la corruzione, il sistema clientelare e il voto di scambio, temi che nessuno ha mai affrontato nel corso della campagna elettorale. Noi di Unione Cattolica riteniamo che Giorgia Meloni sia in grado di instaurare un rapporto sincero e duraturo con la totalità dei cittadini del nostro amato Paese, avendo la nobiltà d'animo di servire senza "se" e senza "ma" ogni singolo italiano, anche appartenente alle minoranze, tutelando incondizionatamente coloro i quali hanno orientamenti, provenienze e ideologie diverse. Siamo certi che vincerà questa sfida, sulla scorta dell’osservazione che, nella storia Italiana, il Presidente del Consiglio consegue un successo clamoroso se possiede intelligenza, saggezza e buon senso e si evidenzia chiaramente che Meloni possiede marcatamente tali caratteristiche. Raccomandiamo alla nuova leader governativa la tutela della famiglia tradizionale, l’attuazione di politiche che possano aumentare il tasso di natalità, il rispetto del mondo Cattolico e del bene comune, base fondante di ogni decisione politica. Noi Cattolici diamo credito a Giorgia Meloni, nutrendo la ferma speranza che, in quanto donna straordinaria, che ha conosciuto nella propria esistenza difficoltà familiari, possa essere il Presidente del Consiglio di tutti e che possa essere la fautrice, con la propria squadra di governo, di un rilancio notevole dell'economia, generando, nel contempo, un senso civico elevato e diffuso ampiamente nei cittadini ed una rinnovata moralità"