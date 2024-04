“Solidarietà agli agenti e alle forze di polizia, gli episodi di violenza vanno sempre condannati. Anche il legittimo dissenso contro le scelte che si apprestava a fare l’ateneo non deve mai sfociare in atteggiamenti di questo tipo. Le università sono luoghi fondamentali in cui preservare la libertà di pensiero ed è importante che si mantenga vivo un dialogo tra università, tra luoghi della ricerca e della cultura. Abbiamo contestato in passato un uso improprio della violenza di fronte a manifestazioni pacifiche, ma non c’è nessuna difficoltà a condannare la violenza che ieri c’è stata”. Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camara Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.

“Il nostro non è ostruzionismo a prescindere, ma vogliamo che tutte le criticità emerse dalle audizioni di giuristi, accademici e rappresentanti del mondo economico, possano essere discusse in un passaggio parlamentare che dia dignità al ruolo della Camera. La maggioranza chiede di comprimere il voto sugli emendamenti in due giorni e mezzo. Dentro il disegno dell’Autonomia Differenziata ci sono elementi di grande pericolosità e malfunzionamento del maccanismo che ha immaginato la destra. Prendiamoci il tempo per discuterne”. Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camara Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.

“Serve una netta discontinuità nella gestione e nell’organizzazione della giunta. La scelta del M5s di far saltare l’accordo sulle primarie a Bari e poi l’uscita dalla giunta in Puglia per noi è incomprensibile, ma i fatti gravi che sono avvenuti chiedono un segnale di forte discontinuità. A Bari continuiamo a sostenere Leccese che è una figura di assoluta affidabilità, vedremo come andrà l’accordo di oggi. Crediamo comunque che il buon governo della città di Bari debba andare avanti e i tentativi di strumentalizzazione che ha fatto la destra debbano essere respinti, perché non possono infangare la buona amministrazione del sindaco Decaro e del centrosinistra a Bari”. Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camara Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.