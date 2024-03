"Grazie a #damico per aver restituito coraggio a chi non si rassegna al governo della destra. Grazie all’impegno unitario del Pd che viene premiato. Ora a lavoro per un’opposizione senza sconti, per recuperare l’astensionismo e costruire l’alternativa". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati