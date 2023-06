“Oggi, con l’audizione in commissione Agricoltura al Senato, della Fiops (Federazione italiana operatori pesca sportiva) e della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), prosegue l’iter a contrasto del bracconaggio ittico. Un fenomeno che danneggia coloro che operano nell'assoluto rispetto delle regole e che negli anni ha assunto una dimensione transnazionale. Come Lega, su questo tema il nostro impegno è sempre stato ed è massimo: già la scorsa legislatura abbiamo presentato un ddl per colmare l'attuale vuoto normativo della disciplina della pesca professionale, mettendo in campo azioni concrete di contrasto alla pesca illegale e permettendo una maggiore tracciabilità del pescato a tutela, non soltanto degli operatori professionali che operano nel rispetto delle regole, ma anche della salute stessa dei consumatori”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio a margine delle audizioni a contrasto del bracconaggio ittico in commissione Agricoltura a Palazzo Madama.