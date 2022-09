"La campagna elettorale del Partito democratico è mossa dal rancore e credo che non porterà a grandi risultati. Per noi il Pd è il passato ma trovo surreale che invece di attaccare il centrodestra o di chiedere di votare per il Pd, Letta stia chiedendo di non votare il Terzo polo. È evidente che c'è uno scollamento dal Paese reale: mentre gli italiani sono in sofferenza per l'aumento delle bollette, Letta parla di riforme costituzionali e legge elettorale". Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva al Tg4.