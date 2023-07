"Sono passati 31 anni da quel tragico 19 luglio in cui Paolo Borsellino venne ucciso barbaramente dalla mafia. Ancora oggi il suo coraggio e la sua strenua determinazione sono un faro per tutti noi, un'eredità preziosa che sopravvive attraverso le generazioni.

Borsellino ha dedicato la sua vita a combattere il crimine organizzato e a difendere gli ideali di giustizia e legalità, ricordarlo significa rendere merito a tutti coloro che non hanno avuto paura di opporsi alla mafia. Onoriamo la sua memoria impegnandoci per un'Italia migliore, in cui i valori della giustizia, dell'integrità e della solidarietà guidino il nostro cammino", così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle Europa.