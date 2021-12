Sulla situazione del coronavirus in Italia "le comunicazioni allarmistiche non fanno mai bene a nessuno, e in generale a tutti i settori, soprattutto a quello legato al turismo". Ora "dobbiamo tranquillizzare, perché si possono benissimo fare eventi di presenza e non avere nessun rischio". Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, a Expo 2020 Dubai