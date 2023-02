"Oggi 700 gazebo Lega in Lombardia con cui incontrare i candidati. Per i media semplicemente queste elezioni non esistono. Qualcuno ha mai visto o sentito parlare MAJORINO? Non ve lo fanno vedere perché altrimenti la gente si ricorda dei pericoli che si corrono e va a votare". Così il senatore della Lega Claudio Borghi su twitter.