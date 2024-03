"DA PANCHO VILLA AL NULLA Il tasso di emotività delle analisi politiche rischia di sconfinare, a volte, in una superficialità che porta inevitabilmente alle illusioni ottiche. Dopo il voto in Sardegna, con la retorica del vento che cambiava, sembrava di essere ormai nell’imminenza di una nuova presa del Palazzo d’Inverno, o se si preferisce - è anche più trendy dalle parti del “campo largo”- ad un nuovo ingresso di Pancho Villa a Città del Messico alla guida del campesinos della rivoluzione messicana. Poi, dopo il voto in Abruzzo il vento rivoluzionario ha cessato di spirare perchè evidentemente in Sardegna si erano innescate vicende contingentemente locali, sembra di essere dentro un quadro di imminente restaurazione dorotea con Tajani che si atteggia a novello Remo Gaspari.

Continuando a strologare il futuro partendo dalle vicende regionali, si continuerà ad andare fuori fuoco. Nel 2020 in Campania Vincenzo De Luca vinse con il 69,48%, mentre Emiliano sconfisse Fitto con il 46,78% contro il 38,93%. Percentuali bulgare, che non impedirono al Pd di imbarcarsi in una cocente sconfitta alle politiche di due anni dopo, in quelle stesse regioni. Il punto chiave, che a sinistra si finge di non vedere, sta dentro la natura del progetto politico che si vorrebbe contrapposto alla destra di Giorgia Meloni. Un progetto che, con buona pace di tanti, non si costruisce per somma matematica (perchè in politica le somme diventano algebriche se prima non si sono sciolti i nodi), ma per chiarezza di prospettive, coerenza dei valori di fondo e cultura di governo. Arrivare alla conclusione, sempliciotta e banale, che ci si deve contrapporre alla destra per semplice giustapposizione di tutto ciò che di destra non è (come continuano a fare autorevoli maitre-a-penser, ambienti editoriali e politici e via discorrendo), dimenticando la politica ma affidandosi solo al pallottoliere, produce lo spettacolo attuale.

Allora proviamo a dare qualche piccola coordinata di contenuto e di metodo agli aficionados della rivoluzione (a chiacchiere), per capire se sapranno ridestarsi dalla sindrome di Stoccolma nella quale si sono infilati.

Primo punto: senza una coerente e coesa convergenza sui temi della politica estera, di difesa e di sicurezza in questi tempi tremendi, una coalizione di governo va a gambe all’aria dopo un quarto d’ora. E senza questo quadro puntuale e convergente, in un’era in cui la politica internazionale è tornata ad essere un discrimine sulla politica interna, non si conquistano i consensi. Vento o non vento.

Secondo punto: senza dialogare con chi -come noi del centro riformista - si pone l’obiettivo di dare voce alle ragioni delle libertà economiche coniugate con la coesione e la giustizia sociale e al mondo delle imprese, delle professioni e delle partite IVA, si continua a rimanere una minoranza nel paese, e completamente afono nella parte più produttiva del Paese.

Se Elly Schlein ritiene di seguire i dettami e la linea tracciata dalla redazione del “Fatto Quotidiano” e dal quel genio del pensiero contemporaneo che risponde al nome di Danilo Toninelli, è certamente padronissima di farlo. Metta però nel conto di ritrovarsi dentro una permanente ridotta identitaria, minoritaria e subalterna. In grado di assicurare prossimi annunciati, e imminenti, rovesci elettorali.

Il Pd odierno - che del partito nato nel 2007 al Lingotto ha soltanto il nome - è ormai dentro la dinamica del PDS del 1994 (non a caso il buon Conte ne rispolvera su suggerimento travagliesco il termine di “Progressisti” dell’epoca), che aveva messo insieme una coalizione che era fondata su due perni: una serie di equivoci di fondo sulle politiche economiche, estere e istituzionali da un lato, e l’ostracismo verso il Centro".

