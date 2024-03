"Il Governo di centrodestra e il Mit confermano la forte volontà di garantire più occupazione ai giovani. Anche per il 2024 sono disponibili risorse per richiedere il bonus patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, delle spese necessarie per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per i veicoli destinati all'autotrasporto di persone e di merci. Ben 4,9 milioni di euro saranno investiti per cittadini italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, e questo intervento servirà a contrastare la carenza di autisti che penalizza il settore dell'autotrasporto di merci e persone, come nel caso dei bus turistici.

La formazione e i percorsi di qualificazione professionale dei giovani sono una garanzia per il futuro di questo Paese". Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.