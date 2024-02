“L’Inps ha emanato la circolare che rende operativo il bonus mamme, previsto dalla legge di Bilancio, che in via sperimentale per il 2024 prevede l’esonero contributivo fino a 3mila euro per le lavoratrici madri di due figli fino al decimo anno del più piccolo. Una misura importantissima per le famiglie italiane, fortemente voluta da tutto il centrodestra e da Forza Italia, che incentiva la natalità e offre un aiuto concreto alle tante mamme lavoratrici che ogni giorno sono impegnate nel difficile compito di conciliare il lavoro con la vita privata. Chi ne aveva diritto già dal mese di gennaio recupererà l’importo dovuto. Il governo ha dimostrato ancora una volta di guardare ai problemi concreti e di essere capace di dare risposte pronte ed efficaci.

Dall’opposizione è arrivata l’ennesima, inutile, levata di scudi. Loro chiacchierano, sbraitano, strumentalizzano. Noi risolviamo i problemi”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.