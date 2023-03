“Seppure con mesi di ritardo, siamo contenti che alla fine il Governo abbia dato ascolto alla nostra proposta per sbloccare i crediti incagliati. Già in legge di bilancio avevamo prospettato un garante pubblico di ultima istanza per salvare famiglie e imprese, soprattutto quelle più in difficoltà, dall’incubo di non poter cedere i crediti. Ieri la maggioranza si è finalmente convinta della bontà dell’idea e con soli tre mesi di ritardo ha dato vita a un soggetto ad hoc per risolvere il problema. Ora l’unico auspicio è che questa “banca dei crediti” funzioni nell’interesse di chi è “parte lesa”, calmierando i costi della cessione e favorendo le situazioni di incapienza fiscale”.

Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio.