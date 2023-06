“Il Parlamento italiano ha rinnovato anche per il 2023 il bonus assunzioni giovani under 36, misura introdotta dai Governi Conte e approvata dalla Commissione europea sulla base del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a fronte dell’emergenza COVID-19. Questo bonus punta all’abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico dell’azienda per un periodo limitato, promuovendo così l’occupazione giovanile stabile. L’applicazione pratica della misura è però connessa all’autorizzazione della Commissione europea”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“In risposta alla mia interrogazione sul tema, la Commissione afferma che l’Italia ha notificato l’introduzione di una misura analoga al bonus assunzioni under 36 a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tuttavia, queste notifiche sono ancora in corso di valutazione. Il Governo Meloni solleciti dunque la Commissione per una rapida approvazione, così da rendere concreto l’aiuto contributivo per chi assume i giovani fino a 36 anni”, conclude Ferrara.