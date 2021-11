Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7:

"Attualmente vedo una legge finanziaria che non guarda ai problemi reali del paese - ha spiegato -. Ora come ora, nella ricostruzione post pandemica, la prerogativa deve essere solo e esclusivamente aiutare le imprese per generare nuovi posti di lavoro".