"Nessuno sviluppo è sostenibile senza il lavoro e il talento delle donne. Maggiore lavoro femminile significa più punti di Pil. Il PNRR sceglie di investire sulle leve di moltiplicazione, ecco perché abbiamo scelto di portare all'interno del Piano gli asili nido, l'imprenditoria femminile, le competenze Stem. Tutto il PNRR è indirizzato con una lente che promuove i talenti femminili. Come la condizionalità che impone alle imprese con più di 15 dipendenti di rendicontare le proprie attività ai sensi del Codice delle pari opportunità per accedere agli appalti. Condizionalità che il governo ha deciso di estendere a tutti gli appalti, anche quelli fuori dal PNRR, tramite la riforma degli appalti." Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a Milano per l'incontro sulla certificazione di genere e l'empowerment femminile.