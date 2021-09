“Il voto contro un Governo di cui si fa parte è un atto grave sempre, in tutti le situazioni, e non solo quella che si è consumata ieri. Ritengo sia sbagliato inseguire quella demagogia che mette davanti la paura alla concretezza, alla necessità di creare le condizioni, perché questa è la nostra responsabilità, affinché il Paese possa ripartire”. Lo ha detto a ‘Start’, su Sky TG24, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti commentando la decisione dei parlamentari della Lega di votare insieme all’opposizione per abolire l’obbligo di estensione del green pass ad alcune attività.

“Io sono convintamente a sostegno del green pass - ha proseguito -, dell’estensione del green pass nei luoghi di lavoro. Sul tavolo del Governo noi abbiamo sempre sostenuto questa posizione, lo abbiamo fatto per poter riaprire: ricordiamo che senza il green pass, e con la variante delta che stava crescendo, avremmo dovuto chiudere le attività. Non mantenerle aperte avrebbe significato non creare le condizioni per avere oggi anche quelle prospettive di crescita che il ministro Franco ha certificato molto più alte di quello che ci si aspettava. Da questo punto di vista il voto di ieri è certamente grave, politicamente lo ritengo un errore nel contenuto perché il green pass è uno strumento di libertà, e lo ha detto anche con chiarezza il Presidente Mattarella. Dall’altro lato il Governo è chiamato a quell’azione di concretezza, non alle grida e alle divisioni, perché oggi al Paese serve un Governo che faccia e agisca, e su questo non vedo nessun tipo di ostacolo alla sua azione”.

“E’ chiaro che la responsabilità dei partiti è di essere coerenti alle decisioni del Governo. Vale per la Lega, ma valeva anche per il Partito democratico e il M5s quando in commissione, insieme, hanno votato contro il Governo, tra l’altro mandandolo, in quel caso, anche sotto. Vale per tutti i partiti, tranne per chi non ha mai agito con un voto contrario al Governo, e noi su questo siamo sempre stati molto coerenti. D’altra parte penso anche sia la tentazione di una politica che non rinuncia ad un dibattito che si concentra sulla polarizzazione di posizionamento da una parte e dall’altra, e non capisce che oggi ai partiti, a noi, è chiesto un balzo di maturità in avanti che è quella di archiviare una stagione di dibattiti, visioni di polarizzazione, e di andare alla concretezza delle cose da fare. Aiutare questo Governo, aiutare Draghi, significa creare le condizioni perché il Governo possa continuare a fare, e fare bene”. Così a ‘Start’, su Sky TG24, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

“L’estensione del green pass credo sia lo scenario, e noi lo sosterremo, sul quale ci dobbiamo indirizzare per permettere al mondo dell’impresa, al mondo del lavoro di ripartire. Ripartire in sicurezza, ma ripartire anche con quella stabilità strutturale: oggi noi non ci possiamo permettere delle spinte in avanti, poi l’interruzione, e nuovamente spinte in avanti. Serve stabilità, e il green pass è uno strumento che permette questa stabilità. E’ evidente che bisogna anche organizzarsi, quindi è chiaro che una decisione assunta adesso non potrà che avere quel margine di tempo, ecco perché pensiamo ai primi di ottobre”.

“Sul tema della vaccinazione ritengo che l’obbligatorietà sia uno strumento utile, e sì, sarei favorevole alla vaccinazione obbligatoria nel momento in cui, naturalmente, ci dovessero essere poi le condizioni definitive da parte del mondo scientifico ad andare in questa direzione. Capisco anche che il Paese vada accompagnato, e quindi il green pass è stato certamente uno strumento importante, utile, necessario proprio per iniziare ad attivare un processo che, per esempio, ha spinto tanti giovani alla vaccinazione. E questo è un fatto estremamente positivo. Ma sono anche dell’idea che abbiamo imparato che la scienza è un’ancora di salvezza non solo nei momenti di emergenza ma in modo strutturale. Il momento del ‘secondo me’ viene archiviato, quindi mettiamolo da parte: oggi si parli in base a dei dati, a delle certezze ed evidenze scientifiche”. Lo ha detto a ‘Start’, su Sky TG24, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

“Il vaccino è lo strumento per sconfiggere il virus - ha aggiunto -, e senza la campagna di vaccinazione che abbiamo portato avanti, e dobbiamo davvero essere grati al lavoro straordinario che ha fatto il generale Figliuolo per arrivare a questo punto, non saremmo quasi arrivati all’immunità di gregge”.

“Lo smartworking si è rivelato in tutte le sue potenzialità e anche i suoi rischi durante la pandemia. Le sue potenzialità sono state quelle di rendere più efficienti alcuni processi, una strumentazione anche di carattere digitale che ha permesso una maggiore efficienza proprio del sistema complessivo sia della pubblica amministrazione ma anche nel mondo del privato. Dall’altro lato, però, lo smartworking ha in qualche modo ingessato un sistema anche di relazioni familiari, per cui, e lo sappiamo, le donne hanno pagato carichi di cura familiari in contemporanea al dover svolgere il lavoro a casa. Quello che abbiamo vissuto non era un vero smartworking, ma un ufficio traslato a casa, dove a casa si era traslata la scuola ed anche, ahimè, il luogo della cura”. Così a ‘Start’, su Sky TG24, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti .

“La prospettiva - ha aggiunto - è di una riorganizzazione del mondo del lavoro, che utilizzi lo smartworking come uno strumento anche di efficienza e di capacità produttiva di qualità, e che meglio armonizzi anche il tempo del lavoro con quella che è la dinamica familiare. Dopodiché però dobbiamo mettere in campo strutture sociali, educative a sostegno delle famiglie. Non possiamo pensare che lo smartworking sia il modo attraverso il quale le donne e gli uomini stanno a casa con i loro figli”.