«Ad Algeri per il vertice intergovernativo, dove sono in procinto di firmare un importante memorandum d’intesa tra Italia e Algeria sulle politiche per le pari opportunità e per la famiglia – così la ministra Elena Bonetti intervenendo ai microfoni di Radio Leopolda.



«Un vertice strategico per il nostro Paese, che consolida le relazioni portate avanti in questi mesi dal Presidente Draghi. In particolare l’accordo in campo energetico, con il chiaro obiettivo di rendere il nostro paese indipendente dalla Russia, è uno degli assi strategici sui quali il presidente Draghi ha investito sin da subito. Questo a conferma della leadership internazionale che Draghi è stato capace di esercitare e che più volte abbiamo avuto modo di sottolineare» - ha concluso la ministra Bonetti.