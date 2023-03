"Quanto portato alla luce da un’inchiesta de la Repubblica sull'esistenza di quella che viene definita ‘China underground bank’, una banca segreta cinese con filiali in molte città italiane, che muove miliardi di euro verso la Cina e offre servizi speciali per clienti speciali come narcotrafficanti, imprenditori evasori, oligarchi russi, super ricchi cinesi e perfino con coloro che hanno truffato il sistema del superbonus, è vergognoso e deve essere arginato quanto prima. Nei prossimi giorni, presenterò pertanto un'interrogazione parlamentare in cui chiederò al Governo quali iniziative intenda adottare per eliminare questo fenomeno. Non possiamo permettere che il denaro delle tasse evase o delle attività illecite venga riciclato nel nostro Paese per poi finire in mano a governi stranieri e finanziare guerre e narcotraffico. Bisogna agire con fermezza per porre fine a questa situazione: la legalità e la trasparenza devono essere garantite in ogni settore della nostra economia". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.