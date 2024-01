"Briatore mi attacca. Per lui è normale pagare 20 mila € anno allo stato per la spiaggia del Twiga fatturando 10 mln. Dice che se ha la residenza a Montecarlo non deve fregare niente a nessuno. Patrioti italiani con residenza all’estero. La mia risposta". Così su X Angelo Boneli, deputato di Avs, postando un suo video.

Briatore mi attacca. Per lui è normale pagare 20 mila € anno allo stato per la spiaggia del Twiga fatturando 10 mln. Dice che se ha la residenza a Montecarlo non deve fregare niente a nessuno. Patrioti italiani con residenza all’estero. La mia risposta https://t.co/orf9JieVVg pic.twitter.com/wfqn2uyBMb — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) January 7, 2024