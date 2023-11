"Sta al governo e sa solo pregare nel mentre fa la guerra alle politiche sul clima e spende de 12 mld € per il ponte sullo stretto sottraendo risorse alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del territorio". Così su X il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, commentando il tweet di Matteo Salvini sul maltempo in Toscana.