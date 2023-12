La candidatura alle elezioni europee della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, “è una decisione che spetta prima di tutto a lei”. Lo ha affermato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista alla Stampa. “Personalmente non vedrei nulla di strano se la segretaria del Pd decidesse di spendersi in prima persona in una tornata così importante”, ha spiegato Bonaccini, anche se “certo, non rincorrerei mai Meloni sull’ipotesi di essere capolista in tutte le circoscrizioni, ma non dubito che Elly saprà scegliere per il bene del Pd".