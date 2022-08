"Io un mese prima delle regionali del gennaio 2020 avevo sondaggi che mi davano sotto di 5-6 punti, ho vinto di quasi dieci punti: consiglierei di guardare i sondaggi, ma prenderli con le molle, soprattutto fare una campagna elettorale determinata perché in un mese si possono spostare tanti punti percentuali". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite a 'In onda' su La7, commentando i sondaggi che vedono il centrodestra in largo vantaggio.