"Non ho tempo da perdere per litigare sul coprifuoco. Devono arrivare 50 milioni di dosi entro fine giugno, altre 80 per fine settembre. Se questo piano verrà rispettato, entro fine settembre ci saranno dosi in abbondanza per vaccinare tutti": lo dichiara Stefano Bonaccini a Cartabianca. Il governatore dell'Emilia Romagna, nel corso del programma condotto da Bianca Berlinguer, ha presentato il quadro drammatico del periodo attuale: "Non ho mai ricevuto così tante mail e messaggi come in questo periodo: messaggi di disperazione, che non mi capitava da tempo immemore nella ricca Emilia-Romagna. C’è gente che non riceve stipendio da mesi, alcuni non lavorano da un anno".