"Ci siamo dati il compito di rigenerare il Pd e costruire un nuovo centrosinistra. A partire dall'esigere la tutela dei diritti". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonacini, in un messaggio inviato al congresso nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, in corso a Modena. "Solleciterò al partito a cui sono iscritto - ha detto Bonaccini - l'opportunità di mettersi alla testa di queste innovazioni, sia sugli strumenti che sui contenuti. La scienza, le libertà e la ricerca devono diventare temi prioritari. È un vuoto che non può essere riempito dai Tribunali, E non possiamo poi stupirci se i cittadini non partecipano alle elezioni. E soprattutto in assenza di leggi e decisioni della politica, vanno garantiti percorsi referendari, anche in nome di una laicità che non può essere messa in un angolo. Un impegno che deve essere rafforzato e moltiplicato nel Paese anche per la cura delle malattie rare e genetiche e il sostegno ai familiari, alle persone che prestano assistenza. Anche qui, una sola parola: ricerca, per la quale servono adeguati finanziamenti".