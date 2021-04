"Adesso basta. I 50 milioni di dosi entro giugno e gli 80 nel terzo trimestre devono essere garantiti, per vaccinare tutti gli italiani entro la fine dell’estate".

Così, oggi sul Corriere della Sera, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Il problema non è l’organizzazione, è che mancano le dosi. Le multinazionali non hanno rispettato i contratti e trovo vergognoso che Astrazeneca tagli ancora la fornitura. Non so cosa debba ancora accadere perché la Ue prenda provvedimenti durissimi. Stiamo parlando della vita delle persone - spiega Bonaccini. Ai primi di maggio finiremo gli ultraottantenni con la doppia dose e a maggio gli over 70 con Astrazeneca, sperando non venga rifiutato. Da noi i primi segnali sono buoni. Per la scienza è un farmaco sicuro, dobbiamo fidarci. Lo dicono i numeri e lo conferma la Gran Bretagna. L’Emilia-Romagna è la prima grande regione per persone immunizzate in rapporto alla popolazione. Se avessimo dosi sufficienti ne somministreremmo oltre un milione al mese" aggiunge. 500 mila vaccini al giorno? Voglio avere fiducia nella determinazione di Draghi e nel generale Figliuolo, il quale ha promesso che le dosi aumenteranno. In Emilia-Romagna abbiamo grandi hub in ogni provincia che lavorano fino a mezzanotte e oltre 140 punti distribuiti capillarmente sul territorio. Le nostre farmacie stanno facendo un grande lavoro coi tamponi e sono pronte a fare altrettanto coi vaccini. Ma ne servono molti di più di quelli arrivati finora. Noi siamo pronti a farle - sottolinea -, come il commissario Figliuolo ha potuto constatare di persona. Giovedì ho voluto testare la macchina dell’Emilia Romagna, in un giorno siamo arrivati senza problemi a 31 mila, ma per non restare senza dosi siamo dovuti tornare alle classiche 20, 23 mila di media" conclude.

