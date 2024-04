"Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e stare accanto ai colleghi e ai familiari delle vittime, ai feriti a quanti oggi sono nell'angoscia per i dispersi. Dobbiamo esserci domani". Lo scrive su X il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Invito i bolognesi ad aderire ai presidi e alle manifestazioni dei sindacati di queste ore in particolare invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo che partirà da Piazza XX Settembre a #Bologna con concentramento dalle ore 9", aggiunge Lepore lanciando un appello a partecipare alla manifestazione indetta domani da Uil e Cgil.