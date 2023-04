“Sconvolge ed indigna profondamente lo stupro di una 15enne a Bologna da parte di un coetaneo di origini africane, mentre gli amici filmavano. Ancora più sconcertante il silenzio degli esponenti della sinistra felsinea. Non vogliamo pensare che questo atteggiamento sia dettato dalla volontà di “insabbiare” questa terribile ed inaccettabile violenza. In attesa che la magistratura chiarisca le dinamiche dell’accaduto, la politica si faccia sentire e non cerchi di minimizzare una violenza abominevole sotto ogni profilo”.

Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.