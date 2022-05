"Grazie alle Forze dell'Ordine per gli importanti risultati della loro azione investigativa volta a contrastare lo spaccio di droga al Pilastro. Infondata e sbagliata la polemica della Lega che ho letto sugli organi di informazione. Ha ragione il Sindaco Lepore: la ormai famigerata "citofonata" di Salvini non aiutò certo le indagini e la loro necessaria riservatezza. La sicurezza non deve essere motivo di propaganda politica, ma occasione di una comune assunzione di responsabilità e di unità di tutte le forze politiche". Così Andrea De Maria, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera.