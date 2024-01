"Bonelli è accecato dalla sua ossessione per Salvini. Il decreto a cui fa riferimento, con il Mit che ha destinato 623 mila euro a Bologna, è un atto dovuto per non perdere risorse e la somma non era esclusivamente destinata alle zone 30. Inoltre, conferma che il Mit non ostacola i sindaci, ma vuole collaborare indipendentemente dal colore politico. Per schiarirsi le idee e rilassarsi, consigliamo a Bonelli una bella doccia".

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.