"Apprendo, non senza perplessità, che il People Mover di Bologna ha nuovamente problemi. Due navette su tre sarebbero infatti ferme e il servizio è sospeso a data da destinarsi. Come Forza Italia non siamo mai stati, pregiudizialmente, contrari a questo tipo di opere: ma è evidente che il People Mover è partito male fin dall’inizio. Un’infrastruttura non condivisa, che ha creato malumori e che ha impiegato anni ed anni per vedere la luce, con il concreto rischio che, oggi, risulti già obsoleta. Certamente per quest’opera non si può parlare di lungimiranza politica. Credo che sia tempo di un doveroso “mea culpa” da parte di chi quest’opera l’ha voluta e sostenuta, portando con sé alti costi in termini economici, di inefficienze burocratiche e di disagi complessivi per gli utenti".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia