“Come promesso, il ministro Matteo Salvini si occupa in prima persona di Bologna, oggi con un video collegamento con il sindaco per discutere del limite dei 30 km orari e delle problematiche legate alla viabilità. Ancora una volta, con buonsenso e concretezza per risolvere i problemi dei cittadini. Avanti così”.

Così in una nota Alessandra Basso, europarlamentare bolognese della Lega.