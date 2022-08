"Il problema è che se avessimo avuto un governo autorevole come quello di Draghi, saremmo stati tutti più forti come sistema Paese, anche per affrontare temi che si stanno imponendo come ad esempio il costo dell'energia e quindi il prezzo di una situazione molto difficile anche in vista dei prossimi mesi per la vita delle persone, ci fa trovare in una situazione di maggiore debolezza. Questo non deve provocare paura ma dovrebbe spingerci ancora di più ad essere concreti sulla base delle nostre idee. Ed è questa la sfida che stiamo mettendo in campo". È il commento del presidente dem della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a 'Vista Parlamento' su Radio1.